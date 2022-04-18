عرعر 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسوزعت جمعية ساعد الخيرية بمدينة عرعر 23888 وجبة إفطار صائم خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك بمتوسط 1500 مستفيد يوميًا عبر ستة مواقع ثابتة ومتحركة ومركبات مجهزه للتوزيع بمشاركة نحو 50 متطوعًا ومتطوعة.وتقدم وجبات إفطار الصائمين يوميًا يهدف إلى إحياء السنة واغتنام الشهر الفضيل بالطاعات وكسب أجور الصائمين، حيث أتاحت الجمعية 100 فرصة تطوعية عبر منصة التطوع التابعة لوزارة الموارد البشرية.يذكر أن مشروع إفطار الصائمين يأتي ضمن المبادرة المجتمعية خلال شهر رمضان تحت شعار "في شهر الخير أبشر بالخير"، الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمشاركة 25 جمعية أهلية بالمنطقة.// انتهى //04:12ت م0039