ينبع 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسكرم محافظ ينبع رئيس المجلس المحلي سعد بن مرزوق السحيمي أمس, الفرق التطوعية المشاركة بالعمل التطوعي بالمجتمع، تحت شعار "نحن نبادر", التى نظمتها لجنة الشباب بالمجلس المحلي على مدار ثلاثة أيام، وذلك بمقر الضيافة في المحافظة.وأثنى السحيمي على الجهود المبذولة في خدمة المجتمع، مؤكداً حرصه واهتمامه بالفرق التطوعية بالمحافظة والعمل التطوعي عامة، داعياً إلى بذل المزيد من أجل تفعيل العمل التطوعي وإيجاد فرص جديدة لابتكار بعض الأفكار التطوعية التي تناسب المجتمع كافة.وتتمركز محاور المبادرة حول أهمية التطوع والمفاهيم الخاطئة حياله ونشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع وشرح كيفية التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي، إضافة إلى أن المبادرة استهدفت 500 مستفيد.// انتهى //04:13ت م0040