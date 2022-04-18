الرياض 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات الباحة، عسير، جازان ونجران, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران،الرياض، الشرقية والحدود الشمالية كذلك على منطقة الجوف والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.// انتهى //06:18ت م0041