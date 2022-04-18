الرياض 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :إنفاذًا لتوجيهات الملك وولي العهد.. المملكة تحول وديعتها لدى البنك المركزي الموريتاني إلى قرض ميسرتدشين برنامج خادم الحرمين لإفطار الصائمين بالكاميرونأمير تبوك يلتقي أهالي أملجنائب أمير مكة يستقبل نائب وزير الحج والعمرةالمملكة تشارك في أعمال الدورة الـ214 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكوالمملكة تدين وتستنكر ما قام به بعض المتطرفين في السويد من الإساءة المتعمدة للقرآن الكريموكالة المسجد النبوي تستقبل المستفيدين من الزوار والمصلين15 ألف مستفيد من الخدمات الصحية بمحيط المسجد النبويأكثر من 1,848,923,925 ريالاً إجمالي التبرعات في منصة إحسان بيومها العاشرهيئة الطيران المدني تصدر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر مارسالنيابة العامة: السجن والغرامة عقوبة إنشاء مواقع مشبوهة لجمع التبرعاتسفير الصين لدى المملكة يزور الجبيل الصناعيةزلزال بقوة 5,1 درجة يضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسيةزيلينسكي يدعو بايدن لزيارة أوكرانيااتهام مرشحة الرئاسة الفرنسية لوبان بالاختلاسوركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( تسريب الوثائق ) : لا يمكن حصر الوطن في حيّز جغرافي ننتمي إليه بفخر وسعادة دون أن يكون لهذا الوطن استحقاقات وواجبات نلتزم بها وتعكس حبّنا وولاءنا له؛ كما أنّ المُواطَنة الحقّة ليست مجرّد شعار يتم ترديده دون أن يقترن بشعور صادق نابع من وجدان نقيّ وحس مسؤول يعي أن الوطن هو القيمة الأعلى والأسنى بعد حب الله ورسوله. فالوطن وقيادته يأتون كقيم متراتبة لها مركزيتها المتجذرة في الوعي والوجدان. فالولاء للوطن فضلاً عن كونه انتماءً واستشعاراً عميقاً بالمسؤولية هو قيمة دينية وأخلاقية حضّ عليها ديننا الحنيف ونهى وحذّر من التفريط بها أو التهاون في أداء واجباتها واستحقاقاتها. فنحن المواطنين بسلوكياتنا المنضبطة المسؤولية نحافظ على مقدّراته ومنجزاته ونصونه عن العبث أو التبديد ومن ثم انعكاس هذا الوعي السلوكي على سلّم حضورنا الحضاري والإنساني بين الأمم.وأضافت : أن تنتمي لوطن حضاري متقدّم الحضور روحياً وسياسياً وثقافياً هو أن تكون حاملاً لمسؤولية جسيمة تقتضي منك أن تحافظ على مقومات وطنك الثقافية واللغوية والدينية والحضارية؛ التزاماً ومحافظةً ووعياً بأن الأوطان مسيّجة بعد الله بمواطنيها الأباة المخلصين الذين يراعون في هذا الوطن واجباته واستحقاقاته دونما تراخٍ أو تهاون أو استهتار. علاقة تؤطّر هذا التواشج بين الوطن والمواطنين وتحفظ وتنظّم علاقاته وتنهض بخدمة النفع العام للوطن الذي ينعكس تلقائياً على مواطنيه ورفاههم واستقرارهم وأمنهم.وأعتبرت أن الوثائق الحكومية خصوصاً السرية منها تشكّل قيمةً وطنيةً مهمةً ما يعني أن تسريبها أو العبث بها تحت أي مبرر غير مقبول من أي مواطن أياً كانت صفته؛ وهو ما يجعل الخطوة التي أقدم عليها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات مؤخراً مبعث ارتياح كبير؛ حيث أحسن المركز صُنعاً حين أطلق حملته الإعلامية التي تهدف إلى توعية المواطنين بخطورة تداول الوثائق الحكومية لا سيما السرية منها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما يتسبب به من إضرار بالأمن الوطني.وبينت أن المركز الوطني للوثائق نشر عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي تويتر مقطعاً مرئياً يظهر جسامة العمل الذي يقوم به من يسرب الوثائق الحكومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وأكدت علي أن من المهم جداً ما تم إيضاحه من قبل المركز عن توعية المواطنين بجميع فئاتهم بخطورة التعامل الخاطئ مع الوثائق الحكومية لا سيما السرية منها وذلك عبر نشر معلوماتها بشكل مخالف للأنظمة المرعية في هذا المجال، ما قد يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالأمن الوطني ومقدرات الوطن ومكتسباته.وأوضحت أن ما يحدث في وسائل التواصل أو عبر التطبيقات الاجتماعية للتواصل من تسريب للوثائق عمل غير مسؤول وخطير لا يجب التهاون به؛ وهنا يأتي الرهان على الوعي المجتمعي؛ وضرورة تربية الحسّ المواطني تجاه هكذا سلوكيات لا تتسق مع الأمانة والولاء والمواطنة الحقة؛ علينا أن نعي أن المواطنة الحقة تقتضي وعياً مسؤولاً يدرك أن التربية على المواطنة هي تربية على ثقافة أداء الواجب؛ واجب الحفاظ على قيم المجتمع ومقدراته المادية والمعنوية ولا يسمح بتداول أو تسريب أي معلومة تتسم بطابع سري أو حتى عادي.وزادت : تزداد أهمية هذا الالتزام والعمل بمقتضاه سلوكياً بشكل راهني إذ لا يغيب عن كل ذي عقل حصيف حجم التحديات التي تمر بها دولنا وما يحاك ضدها من مؤامرات ومحاولات تجييش وتشويه وغيرها من ابتزازات رخيصة.وختمت : لعل المؤمل أن تساهم هذه الحملة في التعريف بدرجات السرية الخاصة بالوثائق الحكومية والتعريف بنظام عقوبات نشر الوثائق الحكومية وإفشائها والتعريف بآليات التعامل الصحيح مع الوثائق الحكومية لا سيما السرية منها، وفقاً للوائح المركز وتسليط الضوء على مخاطر التسريب والنتائج السلبية الناتجة عن تسريب المعلومات الوطنية. ويبقى دورنا المهم في الحرص على عدم تناقل أو إفشاء الوثائق السرية سواء عن طريق التصوير أو عن طريق التسريب بأي شكل من الأشكال.وأكدت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( ترسيخ النزاهة ) : مكافحة الفساد أحد العناوين المهمة لمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة ، وتحظى بأولوية كبيرة من القيادة الرشيدة ، حفظها الله ، لحماية مقدرات الدولة ومكتسبات الوطن ، باستئصال مكامن الفساد وتتبع جرائمه وأساليبه الملتوية من الرشى واستغلال الوظيفة وغسل الأموال وغير ذلك من جرائم الفاسدين ، وتقديمهم للعدالة حيث لاحصانة لأحد في ذلك.وبينت أنة في إطار النجاحات المتتالية، يأتي إعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ،أمس، عن مباشرتها عدداً من القضايا الجنائية واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وبهذه الإرادة العالية ، حققت المملكة نجاحات كبيرة في تعزيز النزاهة ومكانة متقدمة في مؤشر الشفافية عالميا ولا تزال تواصل نجاحاتها في هذا الاتجاه، وما يثمره من ترسيخ القيم الصحيحة والالتزام الأخلاقي والشرعي والقانوني في أداء العمل، والتفاعل الإيجابي من المجتمع.وختمت : بالتوازي مع ذلك تحرص السعودية على دعم الجهود الدولية في مكافحة الفساد، وفي هذا السياق ، جاء انتخاب المملكة ممثلة في الهيئة ، عضوا بمجلس أمناء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد ، لتؤكد هذه الجهود الكبيرة للمملكة قوة تشريعاتها ومواقفها الجادة الداعمة للنزاهة عالميا، ودرء الأضرار البالغة للفساد على اقتصادات الدول ومقدرات الشعوب ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.// انتهى //06:36ت م0042