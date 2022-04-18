عام / المركز الوطني للأرصاد : أمطار رعدية على منطقة عسير
الاثنين 1443/9/17 هـ الموافق 2022/04/18 م واس
أبها 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة ، نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال المع ومحايل.
وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.
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