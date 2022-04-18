الرياض 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واستطلق اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" من خلال حملتها الرمضانية " عطاءك يفتح لهم أبواب الحياة"، بالتعاون مع جمعية دراجتي الأهلية، فعالية المسيرة الرياضية للدراجات في عدد من مناطق المملكة، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 19 رمضان 1443هـ .وتحمل الفعالية الرياضية عنوان شعار الحملة الرمضانية لتراحم "عطاءك يفتح لهم أبواب الحياة"، بهدف تسليط الضوء على أعمال اللجنة، وتخفيف معاناة المستفيدين، إضافة إلى التشجيع على التبرع ومساعدة أسر السجناء والمفرج عنهم في تحسين أحوالهم المعيشية. يذكر أن فعالية مسيرة الدراجات ستقام في ست مناطق حول المملكة وهي: الرياض، وتبوك، وحائل، وجدة، والجوف، والمدينة المنورة.// انتهى //07:34ت م0046