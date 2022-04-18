الرباط 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف المغربية الصادرة اليوم، ادانة المملكة المغربية الشديدة واستنكارها القوي لإقدام القوات الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد، معتبرة أن هذا الاعتداء من شأنه تقوية مشاعر الحقد والكراهية والتطرف.واستعرضت صحف الرباط موجة التنديد العربي والإسلامي المتواصلة بالهجوم الإسرائيلي على المصلين في الحرم القدسي، والتحذيرات من التبعات الخطيرة للتصعيد في المسجد الأقصى.وأخبرت صحف الاثنين عن حادث غرق سفينة شحن تجارية أجنبية تنقل 750 طناً من الوقود، قبالة السواحل الجنوبية لتونس، بسبب سوء الأحوال الجوية.وتابعت صحف المغرب المنافسة المحتدمة في الحملة الانتخابية بين الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته ايمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبين، على بعد أيام قليلة على موعد الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ابريل الحالي.وواصلت صحف الاثنين تتبعها للتطورات الميدانية في أوكرانيا، مبرزة تحذيرات واشنطن من بدء موسكو المرحلة الثانية من الحرب قريبا.وتناقلت الصحف خبر حادث إطلاق النار الذي تعرض له مصلون في مسجد بتورنتو بكندا، عقب خروجهم من المسجد بعد صلاة التراويح ما خلف إصابة خمسة أشخاص بجروح.كما واصلت رصدها لتطورات وضعية انتشار فيروس كورونا في الصين، وخاصة بمدينة شانغاي التي لازالت تحت تدابير الإجراءات الاحترازية.//انتهى//07:35ت م0047