رام الله 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصاله برئيس دولة فلسطين محمود عباس ، موقف تركيا الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفضه للاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ومقدساته، خاصة خطورة ما يجري من اقتحامات واعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى المبارك.سلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، ، أصيب شاب بالرصاص الحي في الخليل، وعشرات بالاختناق خلال مواجهات اندلعت في القدس والخليل وجنين وبيت لحم، واندلعت مواجهات أخرى في أريحا دون وقوع إصابات، واعتقلت قوات الاحتلال 26 مواطناً بينهم 18 في القدس، وأطلقت النار تجاه الصيادين وأراضي المواطنين شمال وشرق قطاع غزة فيما واصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، ودعس مستوطن طفلاً من بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم، ولاذ بالفرار.ونشرت صحف هذا اليوم إدانة رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، تكرار اقتحام المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، وتصعيد الاعتداءات على الشعب الفلسطيني خلال شهر رمضان المبارك.ونشرت صحف هذا اليوم تأكيدات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف/ المسجد الأقصى المبارك، ووقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية التي تخرق هذا الوضع وتدفع باتجاه المزيد من التأزيم.ولفتت الصحف النظر دعوة البرلمان العربي، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية لعقد مؤتمر دولي بشأن الأسرى الفلسطينيين، والتدخل الفوري والعاجل لوقف الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم وإلزامها باحترام تطبيق القانون الدولي وتوفير الحماية اللازمة لهم، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، لوضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين.//انتهى//09:03ت م0048