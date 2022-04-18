بيت لحم 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تسعة مواطنين فلسطينيين من محافظة بيت لحم .وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت حمزة أحمد زعلول، يوسف جمال سباتين، محمد داوود سباتين، محمد باسل سباتين، إبراهيم ناجي حمامرة، الشقيقين سند وزيد محمد حمامرة، مهند هاني حمامرة، ومحمد مصطفى شوشة، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها في قرية حوسان غرب بيت لحم.//انتهى //09:30ت م0049