سيئول 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسأعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 47743 إصابة جديدة بفيروس كورونا و132 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية .ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها قولها إن العدد الإجمالي للاصابات في البلاد ارتفع إلى 16 مليونا و353 ألفا و495 حالة .بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات إلى 21 ألفا و224 وفاة.// انتهى //09:36ت م0050