عام / كوريا الجنوبية تسجل 47743 إصابة جديدة بـ" كورونا"
الاثنين 1443/9/17 هـ الموافق 2022/04/18 م واس
سيئول 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واس
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 47743 إصابة جديدة بفيروس كورونا و132 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية .
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها قولها إن العدد الإجمالي للاصابات في البلاد ارتفع إلى 16 مليونا و353 ألفا و495 حالة .
بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات إلى 21 ألفا و224 وفاة.
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