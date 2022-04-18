القدس المحتلة 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واساقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، المسجد الأقصى المبارك، لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات "الهيكل" المزعوم لمناسبة عيد الفصح العبري.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة المسجد الأقصى، في محاولة لإخراج المصلين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية، وفرضت حصارا على المصلى القبلي، واعتلى القناصة اسطح المسجد الأقصى والبنايات المجاورة له.وأشارت إلى أن قوات الاحتلال منعت الشبان تحت سن الـ25 عاما من دخول الاقصى، وأغلقت محيط شارع الواد بالبلدة القديمة بالقدس، تزامناً مع اقتحام المستوطنين للمسجد.//انتهى //09:37ت م0051