كانبرا 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسسجّلت أستراليا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 34.270 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة منذ بدء الجائحة إلى 5.419.380 حالة.وأفادت وزارة الصحة الأسترالية اليوم، أنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 6787 حالة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 4.969.108 حالات.// انتهى //10:15ت م0053