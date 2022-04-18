مكة المكرمة 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسخصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مديرين مناوبين بالمسجد الحرام؛ لمتابعة سير منظومة الأعمال في أروقة وساحات المسجد الحرام والتوسعة السعودية الثالثة بشكل دائم ومستمر.وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون المناوبة والمناوبين في المسجد الحرام حمود بن صالح العيادة، أن الإدارة ترتبط بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام، وتقوم على تحقيق أهدافها كحوكمة الأعمال وتذليل الصعاب لجميع العاملين والعاملات داخل المسجد الحرام ، مضيفاً أن إدارة المناوبة تعمل على مدار 24ساعة ، ومعالجة الملاحظات الواردة على وجه السرعة، والمتابعة مع مسؤولي الإدارات مباشرة لحلها ومعالجتها، والتأكد من جاهزية الإدارات الفنية والخدمية والهندسية والتشغيلية وغيرها، والتعامل مع ما قد يصل من الإدارات المشاركة ذات العلاقة، ومتابعة سير العمل بالمسجد الحرام والاطمئنان على توفر جميع الخدمات، ومتابعة التجهيزات في بيت الله الحرام ورفع التقارير اليومية اللازمة لوكالة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام.//انتهى//10:27ت م0054