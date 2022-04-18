أبها 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسعالجت أمانة منطقة عسير وبلدياتها البلاغات الواردة لها والمتعلقة بالتشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة، عبر مركز الاتصال الموحد 940، وتطبيق بلدي.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة وبلدياتها عالجت خلال الفترة الماضية أكثر من 9110 بلاغات خاصة بأعمدة الإنارة في العديد من المواقع المتفرقة بمدن ومحافظات المنطقة، مشيراً إلى أن أعمال تحسين المشهد الحضري مستمرة في إزالة التشوهات البصرية ومعالجة أسبابها، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار اليوم لمعالجة البلاغات بشكل فوري.// انتهى //11:18ت م0056