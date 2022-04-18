مكة المكرمة 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسكثَّفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية عدد الجولات الرقابية على محطات الوقود الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات البلدية والتطويرية الخاصة بالمحطات.وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس سامي بن سلطان النفيعي، أن الفرق الرقابية واصلت القيام بحملات ميدانية وتفتيشية على جميع محطات الوقود داخل المنطقة، مشيراً إلى أن هناك لجنة فنية رفيعة المستوى للوقوف على محطات الوقود والمرافق التابعة لها من أجل ضمان سلامتها والتأكد من توافر المواصفات والمتطلبات الواردة في لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأسفرت الحملة عن إغلاق محطتي وقود مخالفة بكامل مرافقها وذلك لعدم تجديد تراخيص العمل وقصور في تنفيذ الاشتراطات المعتمدة.من جانب آخر واصلت الفرق الرقابية التابعة للبلديات الفرعية جولاتها الرقابية على الظواهر السلبية والمشوهة للمظهر العام، وفي هذا الإطار أزالت بلدية الحديبية الفرعية نحو 44 سيارة خربة وتالفة بالتعاون مع أصحابها والمقاول المختص وذلك في عدد من المواقع في نطاقها الإشرافي، كما نفَّذت بلديتي العتيبية والمسفلة الفرعيتين حملة ميدانية موسعة على المواقع التي يتواجد بها المخالفون الذين امتهنوا غسيل السيارات، وأسفرت عن إتلاف 220 قطعة من الأدوات والبراميل المستخدمة في عملية الغسيل، مشيرةً إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال على أصحاب المركبات المخالفة التي يتم غسلها في الشوارع والميادين العامة.وأكَّدت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة استمرار الحملات للقضاء على الظواهر السلبية في المواقع التي يتواجد بها المخالفون بالشوارع العامَّة وبالقرب من الأسواق والمراكز التجارية والمجمعات السكنية بالمنطقة، لإظهار العاصمة المقدسة بالمظهر اللائق والوصول لأعلى مستوى من النظافة والإصحاح البيئي، حاثةً المواطنين والمقيمين بالتعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفة وذلك بالاتصال على الرقم الموحد للبلاغات 940.// انتهى //11:25ت م0059