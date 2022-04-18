الخرطوم 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم ترحيب سفراء الدول العربية في الخرطوم بالمبادرة التي أطلقتها الجبهة الثورية السودانية أحد شركاء السلام والتي تهدف إلى حل الأزمة السياسية، التي يشهدها السودان.ولفتت الانتباه إلى إدانة السودان لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين الفلسطينيين العّزل.وسلطت الضوء على لقاء وزير الخارجية السوداني علي الصادق بمكتبه أمس بالمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي هنا تيتيه، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في منطقة أبيي والسلام في جنوب السودان والعلاقات السودانية الإثيوبية على ضوء الخلاف بين البلدين حول سد النهضة و في منطقة الفشقة الحدودية.وتطرقت إلى المباحثات التى أجراها عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي بمكتبه أمس مع وزير خارجية أريتريا عثمان صالح محمد، حيث عبر كباشى عن تقديره لمواقف دولة أريتريا،لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة وتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السودانية.وركزت صحف السودان على إدانة رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، تكرار اقتحام المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى .// انتهي //11:33ت م0060