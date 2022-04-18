القاهرة 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتطوير وتنظيم ممارسة العمل الأهلي في مصر، ومتابعة الخطة المستقبلية لعمل المجتمع المدني، وذلك لتعزيز فعالية إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية والدولية.وأشارت إلى تأكيد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الاستثمار في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال.وتابعت صحف الاثنين زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لإجراء مباحثات تتناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.ولفتت الانتباه إلى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى إصابة 19 فلسطينيًا واعتقال 5 آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.وسلطت الضوء على دعوة البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف انتهاكات سُلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.// انتهى //11:41ت م0063