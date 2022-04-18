المدينة المنورة 17 رمضان 1443هـ الموافق 18 أبريل 2022م واستجذب "السوق الرمضاني" في المدينة المنورة العديد من المتسوقين في ليالي رمضان, لما تشكّله من أجواء يفوح منها عبق الماضي, وتتميّز بتصميم مستوحى من الأسواق الشعبية في المدينة المنورة قديماً.ويحوي السوق الذي تنظمه جمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة وتقام في ممشى حديقة الملك فهد المركزية 45 محلاً لبيع أصناف متنوعة من المأكولات والمشروبات, والسلع الرمضانية, والملبوسات القديمة, والهدايا التذكارية, بمشاركة الأسر المنتجة ومتدربي كلية السياحة والفندقة, وتستقبل زائريها عند العاشرة مساء حتى الثانية صباحاً, وتشمل مجموعة من الدكاكين الصغيرة, ونافذة للتسوّق بطابع تقليدي تحت الأضواء المعلّقة على امتداد مسار السوق, يستحضر فيه المتسوقون ليالي رمضان في أزقة الأحياء قديماً على أصوات باعة البليلة والترمس, والعصائر, وصنّاع القهوة والشاي, وباعة السمن البلدي, وغيرها من الأغذية والمنتجات التقليدية.وتعدّ السوق إحدى مبادرات دعم الأسر المنتجة والمشاركين لعرض منتجاتهم, ورواد الأعمال الشباب, وصقل مواهبهم, لإطلاق مشروعاتهم الخاصة.// انتهى //13:06ت م0073