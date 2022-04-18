الرياض 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واستواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد منذ بداية شهر رمضان المبارك، تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتفطير الصائمين في مختلف دول العالم، حيث بلغ عدد المستفيدين حتى منتصف الشهر الكريم 688.758 مستفيداً، تم توزيعها عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين والملحقيات الدينية.وأوضحت الوزارة ــ في بيان لها ــ أنه تم توزيع (120.404) سلال غذائية، و(23.150) وجبة إفطار في 25 دولة حول العالم، شملت: الأردن، والهند، وباكستان، وتايلاند، وماليزيا، وإندونيسيا، وكازاخستان، والفلبين، ومالي، وجيبوتي، وجنوب أفريقيا، والكاميرون، وبنجلاديش، وغينيا الاستوائية، وتشاد، والسودان، وكينيا، وإثيوبيا، ونيجيريا، والسنغال، والصومال، والبوسنة والهرسك، والأرجنتين.وعبّر المستفيدون من البرنامج عن امتنانهم وشكرهم وسعادتهم بهذه المكرمة من حامل راية الإسلام والمسلمين في العالم، رافعين أيديهم بالدعاء بأن يديم الله الخير والبركة والازدهار والرخاء على المملكة العربية السعودية، وأن يجعلها في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ.وتستمر وزارة الشؤون الإسلامية في تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين للعام الهجري 1443هـ، حتى نهاية الشهر المبارك، عبر الملحقيات الدينية في سفارات المملكة، وتحرص على إيصالها إلى المحتاجين حول العالم؛ انطلاقاً من ريادتها للعالم الإسلامي، وحرص قادة هذه البلاد المباركة على مد يد العون والمساعدة للمسلمين خاصة في هذا الشهر المبارك وتلمس احتياجاتهم والوصول إليهم في أصقاع الأرض.// انتهى //13:16ت م0074