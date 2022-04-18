المنامة 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسأعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقيام متطرفين في السويد بإحراق نسخ من القرآن الكريم في إحدى المدن السويدية، عادةً ذلك عملًا استفزازيًا لمشاعر المسلمين وإساءة بالغة لمقدساتهم، وتحريضًا على الكراهية والعنف.وقالت وزارة الخارجية البحرينية إن مثل هذه الممارسات البغيضة التي تتعارض مع حرية الأديان والمعتقدات والتعايش، ينبغي أن تدان بشدة من المجتمع الدولي، وأن تتضافر الجهود من أجل تكريس قيم التسامح والتعايش والحريات الدينية ومحاربة فكر التطرف والتعصب والإقصاء ومنع الإساءة لكافة الأديان والمعتقدات.// انتهى //13:21ت م0076