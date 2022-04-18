عرعر 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسقدم مستشفى برج الشمال الطبي خدماته عبر العيادات الخارجية لـ 17978 مستفيداً، وذلك خلال الربع الأول للعام 2022م ، فيما بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ 15474 مراجعاً, وبلغ عدد الفحوصات المخبرية 377440 فحصاً، إضافةً إلى 19366 فحصاً إشعاعياً، وذلك خلال نفس الفترة.وفي ذات السياق نجح بفضل الله فريق طبي في قسم الجراحة بالمستشفى في إنقاذ يد مصاب من البتر بعد سقوط قطعة حديد على يده أدت لقطع في الشرايين والأربطة حيث تم على الفور إدخاله غرفة العمليات، وقام الفريق الطبي بتوصيل شرايين اليد و توصيل كل الأربطة الضامة للرسغ والأصابع وتوصيل الأعصاب، وقد استغرقت العملية حوالي 7 ساعات وتكلّلت ولله الحمد بالنجاح، حيث عادت حركة الأصابع ليد المصاب بعد مرور 3 أيام من الجراحة والتروية سليمة بفضل الله.// انتهى //13:35ت م0079