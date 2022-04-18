الرياض 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واستواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة ممثلة في الملحقية الدينية في الهند منذ مطلع شهر رمضان المبارك، تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتفطير الصائمين في جمهورية النيبال، بمتابعة القائم بأعمال السفارة في كاتمندو محمد نايف العصيمي.وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 3600 مستفيد، وتم توزيع 600 سلة غذائية على الفقراء والمحتاجين عن طريق الملحقية عبر سفارة المملكة في النيبال وبالتنسيق والتواصل مع المراكز والجمعيات الخيرية الرسمية والأهلية المسجلة لدى الجهات الحكومية ومع دعاة الوزارة العاملين في جمهورية النيبال، مستهدفاً أكبر عدد من المستفيدين خلال الشهر المبارك.وعبّر المستفيدون من برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين عن امتنانهم وشكرهم وسعادتهم بهذه المكرمة, راجين من الله تعالى أن يديم الخير والبركة والازدهار والرخاء على المملكة وأن يجعلها في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.// انتهى //13:37ت م0080