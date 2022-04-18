الرياض 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسأقامت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية مساء أمس فعالية ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للفن، بعنوان "غبقة جسفت"، ضمن ليالي رمضانية صاحبها معرض لفن الريزن وورشة رسم حر وذلك في صالة جسفت للفنون التشكيلية .وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة منال الرويشد، أن المعرض يهدف لجذب المهتمات في فن الريزن، حيث تسعى الجمعية لدعم هذا النوع من الفن لإبراز قيمته وأهميته وجماله، مشيرة إلى أنه شارك في المعرض 7 فنانات لعرض أعمالهم ولوحاتهم .وأكدت الرويشد أن الجمعية تقف إلى جانب الفنانيين المبدعين من بنات وأبناء الوطن، من خلال إقامة المعارض ومساعدتهم ووضع تسهيلات لإبراز فنهم ومواهبهم .// انتهى//13:39ت م0082