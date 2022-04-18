الرياض 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واساستقبل مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض وفداً من مسؤولي الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة الأمين العام للجنة عبد الرحمن بن محمد الشعلان .وتهدف الزيارة إلى الاطلاع عن قرب على الجهود التي يبذلها المجمع ومعرفة التحديات التي تواجه خدمات علاج الإدمان وبحث إمكانية الدعم للتغلب على تلك التحديات وتوحيد الجهود لمواجهة آفة المخدرات.واطلع الوفد على مرافق المجمع، واستمع إلى شرح عن كل قسم والخدمات التي يقدمها، واستمعوا إلى شرح على مجسم المجمع، وقسم التأهيل الطبي والأنشطة للتعرف على البرامج التأهيلية الداخلية التي يقدمها المجمع للمرضى المنومين والمراجعين، وجناح التشخيص المزدوج الذي يخدم المرضى الذين لديهم إدمان ومرض نفسي .وعُقِد بعد ذلك اجتماع حضره قيادات المجمع والمختصين فيه وقيادات الأمانة العامة للجنة، لمناقشة الوضع الراهن والبرامج الوقائية المقدمة في هذا الصدد وبرامج العلاج والتأهيل، وبحث إمكانية إيجاد برامج مشتركة بين المجمع وأمانة اللجنة للاستفادة مما يملكه الطرفان من كوادر وموارد، وتخلل الاجتماع عرضاً عن المجمع وجهوده في خدمة مرضى الإدمان، واطلع المجتمعون على أبرز الأرقام والإحصائيات التي رصدها المجمع خلال عمله في ما يخص حالات الإدمان والبرامج المقدمة.// انتهى //13:44ت م0083