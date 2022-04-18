نجران 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسنفّذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة نجران ممثلة ببلدية غرب نجران الفرعية أمس، 60 جولة تفتيشية، لتعزيز سلامة الغذاء ومتابعة أنشطة بيع المأكولات والمعروضات الغذائية الرمضانية.وأوضحت أمانة نجران أن الجولات التفتيشية شملت المطاعم ومتاجر الحلويات والعصائر، ومحال بيع المأكولات الرمضانية و الملاحم، أسفرت عن إغلاق (4) منشآت مخالفة لم تتقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية، وإنذار (32) منشأة، وتغريم (5) منشآت، فيما تم إتلاف 45 كجم من اللحوم الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.وأكدت الأمانة بأن الحملات الرقابية التفتيشية، مستمرة طوال شهر رمضان المبارك لمتابعة امتثال الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، بالاشتراطات الصحية، ورصد المخالفات الصحية وتطبيق اللوائح البلدية بحق المخالفين، مشددةً على تطبيق الجزاءات الرادعة بحق المخالفات والتجاوزات التي تطال صحة المستهلك.// انتهى //13:47ت م0085