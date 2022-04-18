الباحة 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واساحتفت الغرفة التجارية بمحافظة المخواة أمس باليوم العالمي للفن, بحضور محافظ ‫المخواة غلّاب بن غالب أبو خشيم .وتجول الحضور في أرجاء المعرض الذي ضم أكثر من 120 لوحة فنية من مختلف المدارس التشكيلية لأكثر من 25 فناناً وفنانة, مستمعين إلى شرح الفنانين والفنانات عن أركانهم واللوحات التي شاركوا بها.إثر ذلك توجه الجميع إلى مقر الحفل الخطابي بقاعة ماشي العُمري، حيث شاهد الحضور قصة لوحة أنا السعودي للفنان عبدالرحمن العيدان تحدث من خلالها عن قصة ولادة اللوحة وقصة لقائه مع الأمير الشاعر خالد الفيصل .وأكد محافظ المخواة أن رسالة الفن العظيمة جعلت منه أحد أهم مجالات التكوين الثقافي للمجتمعات، مشيراً إلى اهتمام القيادة بالفنون مستذكراً مقولة سمو ولي العهد -حفظه الله- ‏"أنا أحب الفن، وأؤمن أن أي شخص يمتلك ذوقاً رفيعاً يجب أن يحب الفن ويقدره", مثمناً الدعم والتبني من الغرفة التجارية بالمخواة لهذه المبادرة الفنية الرمضانية.// انتهى //13:49ت م0086