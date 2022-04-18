نجران 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسعالجت أمانة منطقة نجران خلال الربع الأول من العام الحالي 2022م، 3485 بلاغًا خاصًا بأعمدة الإنارة، في مواقع متفرقة بالمنطقة.وأوضحت الأمانة مباشرتها أعمال معالجة أعمدة الإنارة فور تلقيها البلاغات عبر الرقم الموحد 940، وأن الفرق الميدانية تعمل على مدار اليوم لمعالجة البلاغات بشكل فوري، مشددة على أن أعمال المعالجة مستمرة في إزالة التشوه البصري ومعالجة أسبابه وتحسين جودة الحياة.// انتهى //13:51ت م0087