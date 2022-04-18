نجران 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسنوَّه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تقديم البرامج التوجيهية والإرشادية التي تسهم في إصلاح نزلاء السجون ليكونوا عناصر قادرة على الاندماج في المجتمع بعد قضائهم فترة محكوميتهم.جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه، اليوم، مدير إدارة السجون بمنطقة نجران العميد محمد بن سيف الشهراني، الذي قدم لسموه التقرير السنوي لسجون المنطقة، وما اشتمل عليه من البرامج الإصلاحية و التأهيلية، والرعاية الاجتماعية والتدريب المهني، والأنشطة الثقافية والرياضية، إضافةً إلى تفعيل المراكز المتخصصة التي تسهم في إصلاح النزيل، والتقليل من نسبة عودة النزلاء إلى السجون مرة أخرى.وثمَّنَ سمو نائب أمير منطقة نجران، ما تقدمه مديرية السجون بمنطقة نجران من خدمات متميزة لخدمة النزلاء في السجون، منوهاً بالشراكات الاجتماعية التي وقعتها المديرية مع عدة جهات، في سبيل تأهيل النزلاء وإصلاحهم، وتهيئتهم، بالإضافة إلى رعاية أسرهم.// انتهى //14:30ت م0107