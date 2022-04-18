بريدة 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسأنهت الغرفة التجارية في منطقة القصيم إجراءات إفراغ الأرض الواقعة على تقاطع طريقي الملك فهد والأمير فهد بن تركي في مدينة بريدة بمساحة إجمالية تجاوزت 36000 متر مربع، وبمبلغ إجمالي لقيمة الأرض قرابة 22 مليون ريال، بهدف إنشاء مشروع مبنى الغرفة الحضاري الاستثماري بتكلفة 150 مليون ريال.وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبد العزيز الحميد أن الهدف من شراء هذه الأرض يأتي في إطار البدء في إقامة مشروع حيوي للغرفة يضمن المقر الرئيس ومركزاً للمعارض ومركزاً ثقافياً بمساحات مثالية وأنماط حضارية على كامل الأرض، مبينًا أن مجلس إدارة غرفة القصيم حرص على اختيار الموقع بعناية كبيرة ليكون واجهة حضارية مشرفة لقطاع المال والأعمال، الذي يقع على تقاطع طريقي الملك فهد والأمير فهد بن تركي ببريدة، مفيدًا أن عمل المشروع بدأ باستكمال الإجراءات النظامية والتصاميم والمخططات الإنشائية، متوقعاً أن مدة الإنشاء ستكون في غضون الـ 36 شهراً.// انتهى //14:39ت م0110