الرياض 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسأعلنت شركة المياه الوطنية اليوم عن ترسية 15 عقداً جديداً، لتنفيذ مشروعات تدعم البنية التحتية لمنظومتها المائية في محافظة جدة، بتكلفة تتجاوز 1.6 مليار ريال، بهدف خدمة أكثر من نصف مليون مستفيد، وزيادة نسبة تغطية خدماتها، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة في المحافظة.وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم أن العقود الجديدة تضمنت تنفيذ سبعة مشاريع بتكلفة تبلغ أكثر من 1.3 مليار ريال، تشمل خطوط رئيسة وناقلة للمياه بأطوال تتجاوز 154 كلم طولي، وبأقطار مختلفة، خلال فترة تتراوح ما بين 24 إلى 36 شهراً.وبينت أن المشاريع ستربط خطوط النقل والخزانات الإستراتيجية والتشغيلية في المحافظة بمنظومة التوزيع لخدمة أحياء عدة في جدة، منها: الحمدانية، والفلاح، والرحمانية، والبشائر، وطيبة وجميع أحياء أبحر الشمالية، وحي أبحر الجنوبية، والأحياء الشمالية الوسطى، والجنوبية الوسطى.وأفادت الشركة أن العقود الثمانية الأخرى البالغة كلفتها نحو 339 مليون ريال، تشمل تنفيذ شبكات فرعية للمياه بأطوال تتجاوز 704 كيلومترات طولية، لخدمة أحياء: مخطط الزمرد شمال أبحر، ومخطط اللؤلؤ شمال أبحر، وأجزاء من حي الخمرة، ومناطق شمال القرنية جنوب جدة، ومخطط الياقوت بشمال شرم أبحر، ومخطط الأجاويد، والمخطط ما بين الأجاويد والأمير فواز 1,2، وحي القرنية، ومخطط الفضيلة، مضيفة أن هذه العقود سيكون لها الأثر في رفع نسبة التغطية بخدمات المياه في الأحياء المستهدفة.// انتهى //14:48ت م0112