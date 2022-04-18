الرياض 17 رمضان 1443 الموافق 18 أبريل 2022 واس.نظّم مركز الدعم الطلابي والمهني في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، "أخلاقيات العمل" دورة تدريبية بعنوان "سلوكيات وأخلاقيات المهنة"؛ بهدف تنمية مهارات الطالبات والخريجات تجاه سلوكيات المهنة والآثار الإيجابية على العمل وعلى الذات، وبيان أثر السلوكيات الإيجابية والسلوكيات السلبية على أداء العمل، إضافة إلى زيادة الوعي نحو السلوك السلبي، وبلغ عدد المستفيدات 119 طالبة وخريجة.وقدّم المركز جلسة إرشاد مهنية جماعية مع مرشدة مهنية بعنوان " ماهي خطتي المهنية؟"، جرى فيها مناقشة كيفية التخطيط للبحث عن وظيفة وكيفية التطور مهنيًا، إضافةً إلى جلسة إرشاد مهنية فردية، وهي جلسات تعقد عن بُعد تُحدد من خلالها نوع الخدمة المطلوبة: (إعداد سيرة ذاتية، مهارات مقابلات العمل، الميول المهنية وغيرها).يذكر أنّ مثل هذه البرامج تأتي امتدادًا لجهود جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، في مواكبة رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تمكين المرأة وتهيئتها لسوق العمل، واهتمامها برفع مستوى الطالبات وصقل مهاراتهن المهنية لمستقبلهن الوظيفي.//انتهى//14:50ت م0113