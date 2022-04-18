الدمام 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، مدير عام صندوق الموارد البشرية بالمنطقة عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليوسف.وأكد سموه على أهمية البرامج التي يقدمها صندوق الموارد البشرية (هدف) لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب والشابات لتقليص نسب البطالة بشكل مدروس ومنظم لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة "حفظها الله" وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.وقدم اليوسف تقريراً لسمو أمير المنطقة الشرقية عن برامج الصندوق في المنطقة وما قدم للشباب والشابات خلال الفترة الماضية لتوفير فرص عمل تناسب احتياجات السوق وتسهم في تعدد الفرص أمام أبناء الوطن.// انتهى //14:52ت م0114