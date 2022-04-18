الرياض 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة، شكره لأعضاء المجالس المحلية بمحافظات المنطقة السابقين ممن انتهت فترة عضويتهم نظير ما قدموه من جهود خلال فترتهم.ورحب سموه بأعضاء المجالس المحلية بمحافظات المنطقة الذين تم تعيينهم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تأدية رسالتهم، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، منوهاً بدور المجالس المحلية في خدمة الأهالي والإسهام في تحقيق التنمية في محافظات المنطقة، ومواكبة ما يشهده الوطن من تنمية شاملة.يُذكر أنه صدر قرار سمو وزير الداخلية بالموافقة على تعيين أعضاء المجالس المحلية بمحافظات منطقة الرياض لمدة أربع سنوات ابتداءً من 10 رمضان 1443هـ..// انتهى //14:53ت م0116