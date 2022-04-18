الدمام 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أمس، ورشة عمل بعنوان "ساعة حوار إعلامية"، بحضور أكثر من 82 منسقًا إعلاميًا من مكاتب تعليم البنين والبنات والمدارس بالمنطقة .وناقشت الورشة العديد من المحاور من أبرزها: إستراتيجية الإعلام التربوي والإعلام الجديد، ومهام ومسؤوليات المنسق الإعلامي، وتوثيق الملف الإعلامي، إضافة إلى مناقشة الخطة التشغيلية والتنفيذية للمنسق الإعلامي ودوره الفاعل في تحقيق المكاسب الإستراتيجية الإعلامية.وأكدت إدارة التعليم على أهمية دور المنسقين الإعلاميين والمنسقات في نشر ثقافة التميز والارتقاء بمنظومة التعليم وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلبة وذلك من خلال تقديم رسالة إعلامية هادفة بالمدارس محققة لأهداف وزارة التعليم، ومضاعفة الجهد والعطاء لتحقيق رؤية المملكة 2030.ودعت الجميع إلى بذل الجهد في تطوير منظومة العمل الإعلامي وتحقيق الأهداف المرجوة من مثل هذه اللقاءات بينها تبادل الخبرات، ونقل أفضل الممارسات التطبيقية بين المكاتب والمدارس بالمنطقة، وترجمة الجهود ونشر ثقافة الإبداع والتميز وإيصالها للمجتمع.// انتهى //15:17ت م0119