الدوحة 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسأغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، منخفضا بقيمة 67.33 نقطة، أي ما نسبته 0.48 بالمئة، ليصل إلى 13 ألفا و927.92 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم تداول 153 مليونا و260 ألفا و593 سهما، بقيمة 506 ملايين و778 ألفا و148.238 ريال، نتيجة تنفيذ 14183 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 12 شركة، بينما انخفضت أسعار 28 شركة، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //15:24ت م0120