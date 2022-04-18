الدمام 17 رمضان 1443هـ الموافق 18 إبريل 2022 م واسثمن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اتفاقية الشراكة بين جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية؛ وجمعية البر بالمنطقة الشرقية، التي تتضمن بناء ١٠٠ وحدة سكنية لـ٨٠٠ مستفيد من الأسر الأشد حاجة للسكن على مستوى محافظات المنطقة، مشيدا بالتكامل بين الجهات الخيرية لخدمة المستفيدين من الأسر المحتاجة.جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية الشراكة بين جمعيتي مأوى والبر في ديوان الإمارة، حيث وقع عن جمعية مأوى رئيس مجلس إدارتها عايض القحطاني وعن جمعية البر المشرف العام إبراهيم الجميح.وأوضح رئيس جمعية مأوى أن هذه الاتفاقية تأتي نتيجة للاتفاقيات الثلاثية التي أبرمتها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع عدد من الجمعيات بهدف تمليك المسكن الملائم للأسر الأشد حاجة على مستوى المملكة.من جانبه، قدّم المدير التنفيذي لمأوى المهندس محمد السمان، عرضاً لمنجزات مأوى عن تناول مسيرتها وقيمها وأهدافها وخططها المستقبلية، وشرحا عن الاتفاقية بين مأوى وجمعية البر بالمنطقة الشرقية، منوها بدعم سمو أمير الشرقية المستمر للجمعية منذ نشأتها.ونوه سمو أمير المنطقة الشرقية بتوقيع الاتفاقية التي سيتم من خلالها توفير أراضٍ للمستفيدين وتغطية نصف تكاليف البناء للمستفيدين كما ستشترك الجمعيتان في جهود تغطية النصف الآخر وإنجاز البناء وتسليمه للمستفيدين.بعدها كرم سموه، الشركاء والداعمين للجمعية والرعاة.// انتهى //15:25ت م0121