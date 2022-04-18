الرياض 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -أيده الله- أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين ثمانية وثلاثين قاضيًا بديوان المظالم.صرّح بذلك معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف , مبيناً أنّ الأمر الملكي تضمّن ترقية اثني عشر قاضيًا إلى درجة (وكيل محكمة/أ) وترقية قاضيين إلى درجة (وكيل محكمة/ب) وترقية قاضٍ على درجة (قاضي/أ) وترقية سبعة قضاة على درجة (قاضي/ب) وتعيين ثلاثة قضاة على درجة (قاضي/ب) وترقية ثلاثة عشر قاضيًا على درجة (قاضي/ج).وأكد أن هذا الأمر الملكي الكريم يأتي ليؤكد حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري وتطوير أدائه وسير العمل به، وتدعيمه بالكفاءات القضائية؛ للوصول إلى التميز الذي تنشده القيادة الحكيمة.وقال: "إن ذلك يأتى بفضلٍ من الله ثم بتوجيهات واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري بديوان المظالم؛ سعيًا لتحقيق العدالة الناجزة ورد المظالم".// انتهى //16:33ت م0148