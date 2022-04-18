الرباط 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسدعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، إلى المحافظة على تراث العالم الإسلامي وتثمينه والتعريف به، كونه يزخر بكنوز تراثية تتسم بالغنى والتنوّع والأصالة.وأكدت المنظمة، في بيان أصدرته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية، الذي يخلده العالم في 18 أبريل من كل سنة، على ضرورة بذل الجهود في سبيل حماية هذه المعالم والمواقع التاريخية ومكافحة سوء استخدامها أو تخريبها، مشيرة إلى ما بذلته وتبذله من جهود حثيثة لحماية تراث دولها الأعضاء، وبخاصة الموجود منه في مناطق النزاعات.ودعت الإيسيسكو بالمناسبة إلى سنّ تشريعات وقوانين صارمة تجرّم الإتجار غير المشروع بالمحتويات الثمينة الموجودة داخل المواقع الأثرية والمعالم التاريخية، والاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتسخيرهما لحماية هذه المواقع والمعالم وترميمها بالطرق الحديثة، ووضع خرائط تفاعلية لها من أجل التعريف بها عبر الإنترنيت.// انتهى //16:36ت م0150