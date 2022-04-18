القاهرة 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسبحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم بالقاهرة مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، مجمل التطورات التي تشهدها ليبيا خلال الفترة الأخيرة.وأكد أبو الغيط خلال المباحثات دعم الجامعة العربية للجهود الأممية ولكل جهد يرمي لتقريب وجهات النظر بين الليبيين، ويفضي إلى الخروج من الوضع الدقيق الحالي الذي تشهده البلاد منذ تأجيل إجراء الانتخابات الوطنية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي والتي يتطلع إليها عدد كبير من الليبيين.واستمع الأمين العام، لعرض واف قدمته المستشارة الأممية حول التطورات الميدانية والسياسية بليبيا، ومن بينها الاجتماعات الحالية للجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة،حول المسار الدستوري، والتي تعقد في القاهرة منذ يوم الأربعاء الماضي، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الآثار المحتملة للتطورات التي تشهدها الساحة الدولية عامة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خاصة على الملف الليبي.// انتهى //16:38ت م0152