الرياض 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واستمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل 2022م من انتزاع 1,529 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 9 ألغام مضادة للأفراد، و734 لغمًا مضادًا للدبابات، و 763 ذخيرة غير متفجرة، و23 عبوة ناسفة.حيث استطاع فريق "مسام" نزع 298 لغمًا مضادًا للدبابات و242 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، ولغمين اثنين مضادين للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، إضافة إلى لغمين اثنين مضادين للأفراد ولغماً واحداً مضاداً للدبابات في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و3 ألغام مضادة للدبابات و3 ذخائر غير متفجرة في محافظة حيس بالمحافظة ذاتها.كما نزع فريق "مسام" في محافظة مأرب 3 ألغام مضادة للدبابات بمديرية الوادي، و200 لغم مضاد للدبابات و516 ذخيرة غير متفجرة و20 عبوة ناسفة بمديرية حريب.?وفي محافظة شبوة تمكَّن الفريق من نزع 182 لغمًا مضادًا للدبابات و3 عبوات ناسفة في مديرية عين، و33 لغماً مضاداً للدبابات في مديرية عسيلان.وفي محافظة تعز نزع فريق "مسام" لغماً واحداً مضاداً للدبابات في مديرية الوازعية، ولغمين اثنين مضادين للدبابات في مديرية المخا، و4 ألغام مضادة للأفراد و11 لغماً مضاداً للدبابات وذخيرتين اثنتين غير متفجرة في مديرية ذباب.وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت حتى الآن خلال شهر أبريل إلى 2.973 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 332 ألفًا و510 ألغام زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.//انتهى//16:41ت م0153