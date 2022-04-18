القاهرة 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسأطلقت مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منصة التعاون التنسيقي المشترك حول التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي بمشاركة افتراضية من أكثر من 60 ممثلاً من الحكومات وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم برنامج الأغذية العالمي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي.وتستهدف المنصة تعزيز المباحثات بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بشأن الاستفادة من التجربة المصرية في مجال التعاون الإنمائي، والمشروعات المنفذة مع الشركاء الدوليين، لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي و التكامل بين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة أفريقيا.يشار إلى أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب هو التعاون الإنمائي بين البلدان التي تنتمي إلى جنوب الكرة الأرضية، ويمثل التعاون الثلاثي التعاون الذي تقوم فيه البلدان المتقدمة والمنظمات المتعددة الأطراف بتسهيل المبادرات فيما بين بلدان الجنوب من خلال توفير التمويل والتدريب والإدارة والنظم التكنولوجية ووسائل الدعم التنموي الأخرى.// انتهى //16:43ت م0155