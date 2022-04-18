القاهرة 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين على الأسهم في مختلف القطاعات.وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 500 مليون جنيه، ليصل إلى 684.7 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 731 مليون جنيه.وارتفع مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.16% لينهي التعاملات عند مستوى 10724.8 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.58% منهيا التعاملات عند مستوى 1695.73 نقطة، وبذات النسبة ارتفع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا ليغلق عند مستوى 2618.02 نقطة.// انتهى //16:45ت م0156