رمضان / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.815 سلة غذائية رمضانية في عدة مناطق بطاجيكستان
الاثنين 1443/9/17 هـ الموافق 2022/04/18 م واس
دوشنبه 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.815 سلة غذائية في جمهورية طاجيكستان، ضمن مبادرة "إطعام" الرمضانية.
وجرى توزيع السلال في مناطق دوشانبية، وفاهدات، وسانجفور ، وروجون، وراشت، وكولاب، حيث استفاد منها 9.075 شخصاً.
يذكر أن المبادرة تستهدف توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية لأكثر من 51 ألف مستفيد من الفئات الأكثر احتياجاً في طاجيكستان خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443 هـ.
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16:46ت م
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