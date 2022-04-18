دوشنبه 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.815 سلة غذائية في جمهورية طاجيكستان، ضمن مبادرة "إطعام" الرمضانية.وجرى توزيع السلال في مناطق دوشانبية، وفاهدات، وسانجفور ، وروجون، وراشت، وكولاب، حيث استفاد منها 9.075 شخصاً.يذكر أن المبادرة تستهدف توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية لأكثر من 51 ألف مستفيد من الفئات الأكثر احتياجاً في طاجيكستان خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443 هـ.//انتهى//16:46ت م0157