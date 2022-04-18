أبوظبي 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني عبدالله الثاني بن الحسين.وتناول الاتصال العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات، إضافة إلى المستجدات في المنطقة وعددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:46ت م0158