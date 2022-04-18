سياسي / ولي عهد أبوظبي يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن
الاثنين 1443/9/17 هـ الموافق 2022/04/18 م واس
أبوظبي 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واس
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني عبدالله الثاني بن الحسين.
وتناول الاتصال العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات، إضافة إلى المستجدات في المنطقة وعددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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16:46ت م
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