مأرب 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 4أطنان و280 ميلو غرام من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا في مدينة مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 240 فردا، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.يذكر أن المشروع يستهدف توزيع 8.530 سلة غذائية للفئات الأشد حاجة في سبع محافظات يمنية، يستفيد منها 76.770 فردًا بواقع 12.795 أسرة.وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.//انتهى//16:47ت م0159