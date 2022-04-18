الرياض 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسسيرت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" رحلة العمرة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتستهدف 200 معتمر ومعتمرة خلال عام 2022، ضمن أحد برامجها الموسمية التي تقدمها لمستفيديها من خلال حملات صغيرة مقسمة على مدار العام .وشارك في الرحلة 14 مستفيداً، حيث تسعى الجمعية إلى التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية لأداء شعيرة العمرة وتحقيق أمنيتهم في زيارة بيت الله العتيق.وأطلقت الجمعية حملات لأداء العمرة مجهزة بالكامل، حيث أدى المعتمرون مناسك العمرة بكل يسر وسهولة، من خلال توفير كافة التجهيزات ومستلزمات العمرة للأشخاص ذوي الإعاقة، برفقة فريق عمل مؤهل لإدارة سير الرحلة وتوفير احتياجات المشاركين، كتوفير سيارات حديثة ومجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير سكن مناسب ومهيئ لهم في مكة والمشاعر، و تغطية جميع احتياجاتهم.وتضمنت الرحلة العديد من الفعاليات المصاحبة والتثقيفية حول أنواع النسك، والطرق السليمة والشرعية لأداء المناسك، إضافة إلى الإرشادات والتعليمات النظامية المرتبطة بشعيرة العمرة، وكذلك إقامة ندوات ومحاضرات ومسابقات ثقافية، مما جعل من الرحلة أكثر سهولة ويسر ودون عناء ومشقة .//انتهى//16:48ت م0160