عمّان 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسأكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة: إن أوضاع الأردن العامة قوية وثرية بالقيم والقدرة والصلابة والإمكانيات الاقتصادية والاستقرار النقدي والمالي.وقال الخصاونة خلال جلسة لمجلس النواب الأردني اليوم أن الأردن عصي وبعيد كل البعد عن مخاطر مرتبطة بتوصيفات مثل الإفلاس، وبشهادة البنك الدولي الذي أكد أن الأردن أكثر منعة من التأثر بتداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية لما يملكه من مخزون إستراتيجي آمن من القمح والشعير يكفي لما يزيد على عام.وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى أن وكالات التصنيف الائتماني الدولية ثبتت التصنيف الائتماني للأردن بأنه آمن، لافتا إلى أن الحكومة حققت بالتعاون مع مجلس النواب مستهدفات قانون الموازنة العامة للدولة العام الماضي.// انتهى //16:51ت م0161