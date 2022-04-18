القاهرة 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسأكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية سياسيًا حتى نصل إلى ليبيا آمنة ومستقرة، ودعم تطلعات الشعب الليبي في الوصول لحكومة ديمقراطية تمثله.وقالت وليامز -خلال مؤتمر صحفي اليوم بالقاهرة عقب ختام اجتماعات لجنة المسار الدستوري، إن لجنة المسار الدستوري الليبي التي تضم ممثلين من مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة حققت إنجازًا في اجتماعاتها بالقاهرة على مدار أسبوع بالتوافق على مواصلة العمل لوضع إطار دستوري وتشريعي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت.وأضافت إن مسؤوليتنا هي مرافقة المسارات الليبية، وسنواصل البناء على ما تحقق خلال اجتماعات القاهرة لأن الوقت ليس في صالحنا، منوهه بأنه جرى الاتفاق على استمرار اللقاءات عقب عيد الفطر المبارك لاستكمال المشاورات.وحول دور المجتمع الدولي في الأزمة الليبية، قالت وليامز إن العمل المشترك الدولي يتطلب مواصلة العمل مع الليبيين فيما يتعلق بمختلف المسارات الليبية سواء السياسية والاقتصادية والأمنية من أجل الوصول إلى ليبيا آمنة ومستقرة، لافتة إلى أن هناك درجة من التدخل الأجنبي السلبي من بعض الأطراف في الأزمة الليبية ويجب العمل لوقف هذه التدخلات لتنعم ليبيا بالاستقرار.// انتهى //17:41ت م0172