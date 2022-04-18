أبها 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واسعقد مجلس جامعة بيشة اليوم الاجتماع الثامن لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1443هـ ، برئاسة رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي، وحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح.وجرى خلال الاجتماع إقرار أعداد الطلاب والطالبات المتوقع قبولهم للعام الجامعي المقبل ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ، فيما وافق المجلس على إقرار القبول في تخصصات نوعية اشتملت على بكالوريوس هندسة الطاقة المتجددة للطلاب في محافظة بيشة، وبكالوريوس الأمن السيبراني في جميع فروع الجامعة للطلاب والطالبات، إضافة إلى استحداث برنامج بكالوريوس خاص بتصميم الأزياء للطالبات في بلقرن، وكذلك بكالوريوس علم المعلومات الجغرافية للطلاب والطالبات في بلقرن أيضًا، مع الاستمرار في القبول ببكالوريوس التمريض للطالبات في بلقرن وتثليث، وبكالوريوس التمريض للطلاب في النماص.كما أقر المجلس التقويم الجامعي للفصل الدراسي الصيفي للعام 1443 هـ، إضافة إلى الاطلاع على خطة الجامعة للتحول لنظام الفصول الثلاثية، كما بحث عددًا من الموضوعات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس والطلاب المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.// انتهى //17:44ت م0175