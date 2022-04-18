الدوحة 17 رمضان 1443 هـ الموافق 18 أبريل 2022 م واستلقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم، اتصالا هاتفيا، من العاهل الأردني عبدالله الثاني، استعرضا خلاله مستجدات الأحداث في فلسطين المحتلة والتصعيد الخطير في المسجد الأقصى.وأكد سمو الأمير خلال الاتصال ضرورة الوقف الفوري لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وممارساتها الاستفزازية ضد المصلين والمدنيين العزل في المسجد، مجدداً التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيد وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.// انتهى //17:45ت م0177